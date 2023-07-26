Захарова обвинила ЮНЕСКО в превышении полномочий

26 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Одри Азуле превысила полномочия, обвиняя РФ, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обвинение России в атаках на исторический центр Одессы является превышением полномочий со стороны гендиректора ЮНЕКСКО Одри Азуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД РФ. Ранее Азуле осудила якобы атаку РФ на центр Одессы и пообещала отправить миссию ЮНЕСКО для предварительной оценки ущерба. При этом не было предоставлено никаких доказательств касательно участия РФ в атаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вину России в разрушении главного храма Одессы. Он пояснил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Обвинение России в атаках на исторический центр Одессы является превышением полномочий со стороны гендиректора ЮНЕКСКО Одри Азуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД РФ. Ранее Азуле осудила якобы атаку РФ на центр Одессы и пообещала отправить миссию ЮНЕСКО для предварительной оценки ущерба. При этом не было предоставлено никаких доказательств касательно участия РФ в атаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вину России в разрушении главного храма Одессы. Он пояснил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре.