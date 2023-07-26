Минобороны РФ: наступление ВСУ споткнулось о минное поле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВС России отразили атаки ВСУ благодаря минным укреплениям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия благодаря минным заграждениям, успешно отразила попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На южнодонецком направлении с опорой на грамотно установленные минные заграждения отражена атака противника в направлении пункта Никольского», — говорится в сообщении министерство. Заявление было сделано министерством во время брифинга.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия благодаря минным заграждениям, успешно отразила попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На южнодонецком направлении с опорой на грамотно установленные минные заграждения отражена атака противника в направлении пункта Никольского», — говорится в сообщении министерство. Заявление было сделано министерством во время брифинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...