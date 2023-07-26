Минобороны РФ: наступление ВСУ споткнулось о минное поле

26 июля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

ВС России отразили атаки ВСУ благодаря минным укреплениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия благодаря минным заграждениям, успешно отразила попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На южнодонецком направлении с опорой на грамотно установленные минные заграждения отражена атака противника в направлении пункта Никольского», — говорится в сообщении министерство. Заявление было сделано министерством во время брифинга.

Российская армия благодаря минным заграждениям, успешно отразила попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На южнодонецком направлении с опорой на грамотно установленные минные заграждения отражена атака противника в направлении пункта Никольского», — говорится в сообщении министерство. Заявление было сделано министерством во время брифинга.