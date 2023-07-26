Минобороны РФ: наступление ВСУ споткнулось о минное поле

ВС России отразили атаки ВСУ благодаря минным укреплениям
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия благодаря минным заграждениям, успешно отразила попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На южнодонецком направлении с опорой на грамотно установленные минные заграждения отражена атака противника в направлении пункта Никольского», — говорится в сообщении министерство. Заявление было сделано министерством во время брифинга.
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