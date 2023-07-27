Журналист Херш заявил о главной роли администрации Байдена в терактах на Крымском мосту

Администрация Джо Байдена играла важную роль в атаках на Крымский мост
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
США принимали важное участие в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и теракте 17 июля 2023 года. К тому же в диверсиях использовались американские технологии. Об этом в своей статье написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена.
По словам Сеймура Херша, роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту была «жизненно важной». При этом он отметил, что при атаках использовали американские дроны, достигали цели, наполовину погрузившись в воду, как торпеда. «Конечно, это была наша технология», —
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