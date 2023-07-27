Журналист Херш заявил о главной роли администрации Байдена в терактах на Крымском мосту

27 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Администрация Джо Байдена играла важную роль в атаках на Крымский мост Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту США принимали важное участие в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и теракте 17 июля 2023 года. К тому же в диверсиях использовались американские технологии. Об этом в своей статье написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена. По словам Сеймура Херша, роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту была «жизненно важной». При этом он отметил, что при атаках использовали американские дроны, достигали цели, наполовину погрузившись в воду, как торпеда. «Конечно, это была наша технология», — передает журналист слова одного из чиновников США.

США принимали важное участие в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и теракте 17 июля 2023 года. К тому же в диверсиях использовались американские технологии. Об этом в своей статье написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена. По словам Сеймура Херша, роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту была «жизненно важной». При этом он отметил, что при атаках использовали американские дроны, достигали цели, наполовину погрузившись в воду, как торпеда. «Конечно, это была наша технология», — передает журналист слова одного из чиновников США.