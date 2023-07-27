Журналист Херш заявил о главной роли администрации Байдена в терактах на Крымском мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Администрация Джо Байдена играла важную роль в атаках на Крымский мост Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

США принимали важное участие в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и теракте 17 июля 2023 года. К тому же в диверсиях использовались американские технологии. Об этом в своей статье написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена.

По словам Сеймура Херша, роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту была «жизненно важной». При этом он отметил, что при атаках использовали американские дроны, достигали цели, наполовину погрузившись в воду, как торпеда. «Конечно, это была наша технология», — передает журналист слова одного из чиновников США.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США принимали важное участие в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и теракте 17 июля 2023 года. К тому же в диверсиях использовались американские технологии. Об этом в своей статье написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена. По словам Сеймура Херша, роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту была «жизненно важной». При этом он отметил, что при атаках использовали американские дроны, достигали цели, наполовину погрузившись в воду, как торпеда. «Конечно, это была наша технология», — передает журналист слова одного из чиновников США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...