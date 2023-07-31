В Петербурге полиция поймала женщину, укравшую у гостя саммита «Россия — Африка» две тысячи долларов

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину, которая украла деньги у аргентинца, приехавшего на саммит «Россия-Африка». Об этом сообщила «Фонтанка».
«Оперативники задержали по подозрению в хищении 200 тысяч рублей в разной валюте 37-летнюю супервайзера гостиницы», — пишет «Фонтанка». Деньги пропали у аргентинца, который приехал на саммит «Россия-Африка».
В газете отмечают, что из номера отеля, в котором проживал гражданин Аргентины пропали 1800 долларов, 25 тысяч рублей и пять банковских карт. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
В петербургском «Экспофоруме» с 27 по 28 июля прошел саммит «Россия — Африка». В нем приняли участие представители 49 африканских стран, а также российский президент Владимир Путин.
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