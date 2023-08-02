02 августа 2023

Песков: фигуристу Костомарову сделают ручные протезы

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что фигуристу Костомарову сделают ручные протезы Фото:

Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему (Роману Костомарову — прим. URA.RU) еще будут руки делать. Еще операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией. Затем у спортсмена началась гангрена и врачи ампутировали ему кисти рук и стопы.

Ранее техник-протезист Александр Пронин сообщил, что реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед. Однако, по мнению специалиста, о продолжении профессиональной карьеры речь не идет.

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Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ему (Роману Костомарову — прим. URA.RU) еще будут руки делать. Еще операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости. Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией. Затем у спортсмена началась гангрена и врачи ампутировали ему кисти рук и стопы. Ранее техник-протезист Александр Пронин сообщил, что реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед. Однако, по мнению специалиста, о продолжении профессиональной карьеры речь не идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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