Песков: фигуристу Костомарову сделают ручные протезы 03 августа 2023 в 00:40 Размер текста - 17 + Песков заявил, что фигуристу Костомарову сделают ручные протезы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ему (Роману Костомарову — прим. URA.RU) еще будут руки делать. Еще операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости. Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией. Затем у спортсмена началась гангрена и врачи ампутировали ему кисти рук и стопы. Ранее техник-протезист Александр Пронин сообщил, что реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед. Однако, по мнению специалиста, о продолжении профессиональной карьеры речь не идет. Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ему (Роману Костомарову — прим. URA.RU) еще будут руки делать. Еще операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости. Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией. Затем у спортсмена началась гангрена и врачи ампутировали ему кисти рук и стопы. Ранее техник-протезист Александр Пронин сообщил, что реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед. Однако, по мнению специалиста, о продолжении профессиональной карьеры речь не идет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям