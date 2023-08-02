Песков: фигуристу Костомарову сделают ручные протезы

Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ему (Роману Костомарову — прим. URA.RU) еще будут руки делать. Еще операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией. Затем у спортсмена началась гангрена и врачи ампутировали ему кисти рук и стопы.
Ранее техник-протезист Александр Пронин сообщил, что реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед. Однако, по мнению специалиста, о продолжении профессиональной карьеры речь не идет.
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