Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотников на Москву

Минобороны РФ: системы ПВО сбили беспилотники над Подмосковьем, Севастополем и Калугой

10 августа 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате атаки нет, сообщили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Московской и Калужской областями, а также Севастополем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пострадавших в результате атаки нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты. Он отметил, что системы ПВО сработали около четырех часов утра.

Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Московской и Калужской областями, а также Севастополем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пострадавших в результате атаки нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты. Он отметил, что системы ПВО сработали около четырех часов утра.