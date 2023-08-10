Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотников на Москву

Пострадавших в результате атаки нет, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Московской и Калужской областями, а также Севастополем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», —
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты. Он отметил, что системы ПВО сработали около четырех часов утра.
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