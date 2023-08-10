Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотников на Москву

Минобороны РФ: системы ПВО сбили беспилотники над Подмосковьем, Севастополем и Калугой
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Пострадавших в результате атаки нет, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Московской и Калужской областями, а также Севастополем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты. Он отметил, что системы ПВО сработали около четырех часов утра.

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Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Московской и Калужской областями, а также Севастополем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что пострадавших в результате атаки нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты. Он отметил, что системы ПВО сработали около четырех часов утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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