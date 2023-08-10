В Сергиевом Посаде остановили поиски пропавших без вести

Разбор завалов приостановили из-за следственных действий
Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановлен, поиски пропавших без вести прекращены из-за следственных действий. Об этом сообщили в администрации Сергиево — Посадского городского округа
«Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте», — передает НТВ сообщение администрации. Поиски продолжатся как только следственные действия будут завершены. Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами, находят только личные вещи. На настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек.
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