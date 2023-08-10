В Сергиевом Посаде остановили поиски пропавших без вести

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, экскаватор, разбор завалов, последствия паводка
Разбор завалов приостановили из-за следственных действий Фото:

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановлен, поиски пропавших без вести прекращены из-за следственных действий. Об этом сообщили в администрации Сергиево — Посадского городского округа

«Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте», — передает НТВ сообщение администрации. Поиски продолжатся как только следственные действия будут завершены. Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами, находят только личные вещи. На настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек.

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Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановлен, поиски пропавших без вести прекращены из-за следственных действий. Об этом сообщили в администрации Сергиево — Посадского городского округа «Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте», — передает НТВ сообщение администрации. Поиски продолжатся как только следственные действия будут завершены. Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами, находят только личные вещи. На настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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