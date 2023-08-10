В Сергиевом Посаде остановили поиски пропавших без вести 10 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 + Разбор завалов приостановили из-за следственных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановлен, поиски пропавших без вести прекращены из-за следственных действий. Об этом сообщили в администрации Сергиево — Посадского городского округа «Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте», — передает НТВ сообщение администрации. Поиски продолжатся как только следственные действия будут завершены. Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами, находят только личные вещи. На настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек. Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановлен, поиски пропавших без вести прекращены из-за следственных действий. Об этом сообщили в администрации Сергиево — Посадского городского округа «Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте», — передает НТВ сообщение администрации. Поиски продолжатся как только следственные действия будут завершены. Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами, находят только личные вещи. На настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям