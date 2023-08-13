РЕН ТВ: в подмосковном Раменском произошло второе возгорание. Видео

13 августа 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Раменском загорелся ангар, передают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло второе возгорание. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «В Раменском появилось новое возгорание. На этот раз загорелся ангар», — готовится в telegram-канале РЕН ТВ. Ранее в округе ликвидировали возгорание склада с удобрениями. Пожар составлял 2700 квадратных метров. В МЧС предупреждали о возможном возгорании второго склада.

В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло второе возгорание. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «В Раменском появилось новое возгорание. На этот раз загорелся ангар», — готовится в telegram-канале РЕН ТВ. Ранее в округе ликвидировали возгорание склада с удобрениями. Пожар составлял 2700 квадратных метров. В МЧС предупреждали о возможном возгорании второго склада.