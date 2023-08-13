РЕН ТВ: в подмосковном Раменском произошло второе возгорание. Видео

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В Раменском загорелся ангар, передают СМИ Фото:

В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло второе возгорание. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В Раменском появилось новое возгорание. На этот раз загорелся ангар», — готовится в telegram-канале РЕН ТВ. Ранее в округе ликвидировали возгорание склада с удобрениями. Пожар составлял 2700 квадратных метров. В МЧС предупреждали о возможном возгорании второго склада.

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В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло второе возгорание. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «В Раменском появилось новое возгорание. На этот раз загорелся ангар», — готовится в telegram-канале РЕН ТВ. Ранее в округе ликвидировали возгорание склада с удобрениями. Пожар составлял 2700 квадратных метров. В МЧС предупреждали о возможном возгорании второго склада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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