В Москве эвакуировали штаб-квартиру «Сибура» из-за угрозы теракта

14 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Сотрудников «Сибура» эвакуируют из здания штаб-квартиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур» В Москве прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Ранее на почту холдинга пришло письмо с угрозами. «Штаб-квартиру нефтегазовой компании „Сибур“ на Кржижановского в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва», — говорится в публикации telegram-канала Shot. Отмечается, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами. Его написал студент техникума, который заявляет, что взорвет здание. Чтобы такого не произошло, он требует 300 тысяч рублей.

В штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур» В Москве прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Ранее на почту холдинга пришло письмо с угрозами. «Штаб-квартиру нефтегазовой компании „Сибур“ на Кржижановского в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва», — говорится в публикации telegram-канала Shot. Отмечается, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами. Его написал студент техникума, который заявляет, что взорвет здание. Чтобы такого не произошло, он требует 300 тысяч рублей.