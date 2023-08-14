В Москве эвакуировали штаб-квартиру «Сибура» из-за угрозы теракта

Сотрудников «Сибура» эвакуируют из здания штаб-квартиры
В штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур» В Москве прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Ранее на почту холдинга пришло письмо с угрозами.
«Штаб-квартиру нефтегазовой компании „Сибур“ на Кржижановского в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва», — говорится в публикации telegram-канала Shot. Отмечается, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами. Его написал студент техникума, который заявляет, что взорвет здание. Чтобы такого не произошло, он требует 300 тысяч рублей.
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