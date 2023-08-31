Власти ввели новую поддержку авиастроения после пуска Sukhoi Superjet

31 августа 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Правительство предпринимает новые меры по повышению эффективности авиастроения Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ восстанавливают авиастроение — драйвер роста экономики всей страны в целом. Оно включает в себя развитие металлургии, композитных материалов и других сфер. Для этого власти ввел новые меры поддержки отрасли. Так член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов комментирует URA.RU итоги заседания правительства РФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам эксперта, пуск самолета Sukhoi Superjet дополнительно стимулирует авиастроение и оживит заводы. Мишустин начал заседание правительства 31 августа со слов о первом полете самолета Sukhoi Superjet, оснащенного отечественными системами и механизмами. «Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок. Это результат слаженных действий конструкторов и инженеров, рабочих и летчиков-испытателей, которые воплотили передовые идеи и разработки в жизнь», — подчеркнул глава правительства. После этого Мишустин перешел к мерам помощи отрасли. Чтобы расширить производство среднемагистральных лайнеров МС-21, власти изменят правила предоставления субсидий из федерального бюджета, дав возможность использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение. Также будет продлена на текущий год программа субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники. «Это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов „Сухой Суперджет“, а также медицинских вертолетов Ми-8 и „Ансат“ и снизит их конечную цену», — уточнил премьер-министр. По словам Мишустина, будет упрощено формирование резерва комплектующих и оборудования, а также оформление компенсации части затрат на обслуживание парка авиакомпаний. «При этом получить поддержку смогут только те производители, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%. Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса», — сообщил глава правительства. Недавний запуск самолета Sukhoi Superjet сможет простимулировать отрасль, заводы оживятся и авиаконструкторы будут действовать не в угоду Boeing или Airbus, как было раньше, а в угоду России, говорит заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Нашим властям нравится восстановление самолетостроения, потому что это важнейшее направление экономики, ее роста, самостоятельности, независимости. Авиастроение — это драйвер. Это самый продвинутый вид экономики. Все основные разработки появляются в авиастроении. Кроме того, авиастроение аккумулирует в себе и металлы, и композитные материалы, это целая наука. Это развитие экономики и развитие всей страны в целом», — пояснил эксперт. Смирнов отметил, что самолет — это вид транспорта, без которого Россия жить и существовать не может, так как «страна слишком большая». «Тот курс, который сейчас идет в нашей стране, является важнейшим шагом на пути к восстановлению нашего технологического суверенитета. Председатель правительства понимает, что нам нужно его возвращать во многих областях», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ восстанавливают авиастроение — драйвер роста экономики всей страны в целом. Оно включает в себя развитие металлургии, композитных материалов и других сфер. Для этого власти ввел новые меры поддержки отрасли. Так член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов комментирует URA.RU итоги заседания правительства РФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам эксперта, пуск самолета Sukhoi Superjet дополнительно стимулирует авиастроение и оживит заводы. Мишустин начал заседание правительства 31 августа со слов о первом полете самолета Sukhoi Superjet, оснащенного отечественными системами и механизмами. «Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок. Это результат слаженных действий конструкторов и инженеров, рабочих и летчиков-испытателей, которые воплотили передовые идеи и разработки в жизнь», — подчеркнул глава правительства. После этого Мишустин перешел к мерам помощи отрасли. Чтобы расширить производство среднемагистральных лайнеров МС-21, власти изменят правила предоставления субсидий из федерального бюджета, дав возможность использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение. Также будет продлена на текущий год программа субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники. «Это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов „Сухой Суперджет“, а также медицинских вертолетов Ми-8 и „Ансат“ и снизит их конечную цену», — уточнил премьер-министр. По словам Мишустина, будет упрощено формирование резерва комплектующих и оборудования, а также оформление компенсации части затрат на обслуживание парка авиакомпаний. «При этом получить поддержку смогут только те производители, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%. Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса», — сообщил глава правительства. Недавний запуск самолета Sukhoi Superjet сможет простимулировать отрасль, заводы оживятся и авиаконструкторы будут действовать не в угоду Boeing или Airbus, как было раньше, а в угоду России, говорит заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Нашим властям нравится восстановление самолетостроения, потому что это важнейшее направление экономики, ее роста, самостоятельности, независимости. Авиастроение — это драйвер. Это самый продвинутый вид экономики. Все основные разработки появляются в авиастроении. Кроме того, авиастроение аккумулирует в себе и металлы, и композитные материалы, это целая наука. Это развитие экономики и развитие всей страны в целом», — пояснил эксперт. Смирнов отметил, что самолет — это вид транспорта, без которого Россия жить и существовать не может, так как «страна слишком большая». «Тот курс, который сейчас идет в нашей стране, является важнейшим шагом на пути к восстановлению нашего технологического суверенитета. Председатель правительства понимает, что нам нужно его возвращать во многих областях», — подытожил собеседник агентства.