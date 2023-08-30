Дочь и вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Вероника и Любовь посетили его могилу на Пороховском кладбище. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Дочь и вдова Евгения Пригожина сегодня утром снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге», — написали в telegram-канале. Других подробностей касательно их визита не приведено. Уточняется, что всего на могилу пришло более 30 человек.
Ранее стало известно, что Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. СМИ писали, что желающих проститься с бизнесменом 29 августа не пускали на место захоронения. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.
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