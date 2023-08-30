Дочь и жена Пригожина снова пришли на могилу главы ЧВК «Вагнер». Видео

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Стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Тюмень, чвк вагнер, пригожин евгений, мемориал пригожину
На прощание с Евгением Пригожиным пришло 30 человек (архивное фото) Фото:

Дочь и вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Вероника и Любовь посетили его могилу на Пороховском кладбище. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Дочь и вдова Евгения Пригожина сегодня утром снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге», — написали в telegram-канале. Других подробностей касательно их визита не приведено. Уточняется, что всего на могилу пришло более 30 человек.

Ранее стало известно, что Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. СМИ писали, что желающих проститься с бизнесменом 29 августа не пускали на место захоронения. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.

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Дочь и вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Вероника и Любовь посетили его могилу на Пороховском кладбище. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дочь и вдова Евгения Пригожина сегодня утром снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге», — написали в telegram-канале. Других подробностей касательно их визита не приведено. Уточняется, что всего на могилу пришло более 30 человек. Ранее стало известно, что Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. СМИ писали, что желающих проститься с бизнесменом 29 августа не пускали на место захоронения. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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