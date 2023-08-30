Макрон и Шольц взбесились из-за спокойствия Путина

Макрон и Шольц пришли в ярость из-за спокойствия Путина по поводу санкций Запада

30 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц рассержены отсутствием реакции Владимира Путина на санкции Запада Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили свое недоумение по поводу равнодушия президента России Владимира Путина к западным санкциям. Российский лидер даже не упоминал тему санкций в разговоре с ними. «Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции», — заявил журналист Джексон Хинкл в эфире своего youtube-канала . Он добавил, что при разговорах с Шольцем и Макроном российский лидер даже не обмолвился о санкциях. По его мнению, Путин не беспокоится из-за экономического давления, так как это больше повредило Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва вышла победителем в данной ситуации. Вскоре после начала специальной военной операции западными странами были введены экономические санкции против России. По задумке Запада, они должны были сокрушить российскую экономику.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили свое недоумение по поводу равнодушия президента России Владимира Путина к западным санкциям. Российский лидер даже не упоминал тему санкций в разговоре с ними. «Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции», — заявил журналист Джексон Хинкл в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что при разговорах с Шольцем и Макроном российский лидер даже не обмолвился о санкциях. По его мнению, Путин не беспокоится из-за экономического давления, так как это больше повредило Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва вышла победителем в данной ситуации. Вскоре после начала специальной военной операции западными странами были введены экономические санкции против России. По задумке Запада, они должны были сокрушить российскую экономику.