Макрон и Шольц взбесились из-за спокойствия Путина

Макрон и Шольц пришли в ярость из-за спокойствия Путина по поводу санкций Запада
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, макрон эммануэль, шольц олаф
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц рассержены отсутствием реакции Владимира Путина на санкции Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили свое недоумение по поводу равнодушия президента России Владимира Путина к западным санкциям. Российский лидер даже не упоминал тему санкций в разговоре с ними.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции», — заявил журналист Джексон Хинкл в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что при разговорах с Шольцем и Макроном российский лидер даже не обмолвился о санкциях. По его мнению, Путин не беспокоится из-за экономического давления, так как это больше повредило Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва вышла победителем в данной ситуации.

Вскоре после начала специальной военной операции западными странами были введены экономические санкции против России. По задумке Запада, они должны были сокрушить российскую экономику.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили свое недоумение по поводу равнодушия президента России Владимира Путина к западным санкциям. Российский лидер даже не упоминал тему санкций в разговоре с ними. «Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции», — заявил журналист Джексон Хинкл в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что при разговорах с Шольцем и Макроном российский лидер даже не обмолвился о санкциях. По его мнению, Путин не беспокоится из-за экономического давления, так как это больше повредило Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва вышла победителем в данной ситуации. Вскоре после начала специальной военной операции западными странами были введены экономические санкции против России. По задумке Запада, они должны были сокрушить российскую экономику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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