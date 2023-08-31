Минобороны РФ: над Брянской областью сбили беспилотник

31 августа 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

БПЛА был сбит системой ПВО РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был сбит в небе над Брянской областью вечером 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ (около 20:00 по Москве). Украинский беспилотный аппарат уничтожен над Брянской областью дежурными средствами ПВО», — написано в ведомственном telegram-канале . Жители Брянска сообщали, что слышат громкие хлопки. В небе прогремело около пяти взрывов. Ранее Россию массово атаковали беспилотники ВСУ.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был сбит в небе над Брянской областью вечером 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ (около 20:00 по Москве). Украинский беспилотный аппарат уничтожен над Брянской областью дежурными средствами ПВО», — написано в ведомственном telegram-канале. Жители Брянска сообщали, что слышат громкие хлопки. В небе прогремело около пяти взрывов. Ранее Россию массово атаковали беспилотники ВСУ.