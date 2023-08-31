Минобороны РФ: над Брянской областью сбили беспилотник

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БПЛА был сбит системой ПВО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был сбит в небе над Брянской областью вечером 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ (около 20:00 по Москве). Украинский беспилотный аппарат уничтожен над Брянской областью дежурными средствами ПВО», — написано в ведомственном telegram-канале.

Жители Брянска сообщали, что слышат громкие хлопки. В небе прогремело около пяти взрывов. Ранее Россию массово атаковали беспилотники ВСУ.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был сбит в небе над Брянской областью вечером 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ (около 20:00 по Москве). Украинский беспилотный аппарат уничтожен над Брянской областью дежурными средствами ПВО», — написано в ведомственном telegram-канале. Жители Брянска сообщали, что слышат громкие хлопки. В небе прогремело около пяти взрывов. Ранее Россию массово атаковали беспилотники ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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