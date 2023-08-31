Минобороны РФ: над Брянской областью сбили беспилотник

БПЛА был сбит системой ПВО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был сбит в небе над Брянской областью вечером 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ (около 20:00 по Москве). Украинский беспилотный аппарат уничтожен над Брянской областью дежурными средствами ПВО», — написано в ведомственном
Жители Брянска сообщали, что слышат громкие хлопки. В небе прогремело около пяти взрывов. Ранее Россию массово атаковали беспилотники ВСУ.
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