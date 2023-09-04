Олаф Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой на глазу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после полученной травмы во время занятий спортом. Он выставил пост в соцсетях с «пиратской» повязкой на правом глазу и ссадинами на лице.
«Я с нетерпением жду мемов», — заявил Шольц в соцсети X. Он отметил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле.
Ранее сообщалось, что Шольц получил травму во время спорта, передает телеканал 360. Ему пришлось отменить рабочую поездку в город Херинген.
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