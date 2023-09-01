Шольц описал будущее G20 на фоне растущего влияния БРИКС

02 сентября 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

G20 будет играть важную роль в будущем, заявил канцлер Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Группа двадцати (G20) будет играть важную роль в будущем, независимо от увеличивающегося значения БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки — прим. URA.RU). Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «„Большая двадцатка“ будет продолжать играть важную роль и это справедливо», — заявил Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Так он ответил на вопрос, утратит ли G20 свое значение в будущем. Он напомнил, что в этом году саммит в Нью-Дели пройдет 9—10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки» и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати в Индии вместо президента РФ Владимира Путина. При этом Лавров поставил ультиматум G20, сказав, что Россия не примет декларацию саммита, если не станут учитывать российскую позицию по мировым кризисам. Политолог Суздальцев предрек угасание G20. Он полагает, что в будущем возможен раскол, так как идет конкуренция за доминирование в мире.

Группа двадцати (G20) будет играть важную роль в будущем, независимо от увеличивающегося значения БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки — прим. URA.RU). Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «„Большая двадцатка“ будет продолжать играть важную роль и это справедливо», — заявил Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Так он ответил на вопрос, утратит ли G20 свое значение в будущем. Он напомнил, что в этом году саммит в Нью-Дели пройдет 9—10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки» и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати в Индии вместо президента РФ Владимира Путина. При этом Лавров поставил ультиматум G20, сказав, что Россия не примет декларацию саммита, если не станут учитывать российскую позицию по мировым кризисам. Политолог Суздальцев предрек угасание G20. Он полагает, что в будущем возможен раскол, так как идет конкуренция за доминирование в мире.