ООН пиарится на украинском конфликте, чтобы заработать на хорошую старость для руководителей организации. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ту же оценку он дал МАГАТЭ, Красному Кресту и Amnesty International. Эти организации, по мнению советника главы ОП, засоряют сознание украинцам.
«ООН — отсутствующая полностью организация. Это пиар-контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности», — рассказал Подоляк украинскому СМИ. По его словам, МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International лишь засоряют сознание жителей Украины.
ООН неоднократно подвергала действия Киева в конфликте против РФ критике. Так, в организации остались недовольны тем, что Украина запускает БПЛА по территориям России. Также ООН упрекнула Киев в обстреле приграничных регионов РФ. В июне 2023 года ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ.
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