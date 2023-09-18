Собянин официально снова стал мэром Москвы

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин пошел на четвертый срок Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность. Инаугурацию столичного главы вел телеканал «Россия 24».

«Есть стремление, чтобы город процветал, был добрым для каждого жителя. Мы должны его менять в лучшую сторону», — сказал Собянин во время инаугурации.

Мэр Москвы набрал на выборах 76,39% голосов. Это четвертый срок Собянина. Президент РФ Владимир Путин указал, что это доказывает «широкую поддержку москвичей». Также российский лидер отметил развитие столицы. Среди «понятных» изменений назвал прорывную модернизацию транспортной сети.

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Мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность. Инаугурацию столичного главы вел телеканал «Россия 24». «Есть стремление, чтобы город процветал, был добрым для каждого жителя. Мы должны его менять в лучшую сторону», — сказал Собянин во время инаугурации. Мэр Москвы набрал на выборах 76,39% голосов. Это четвертый срок Собянина. Президент РФ Владимир Путин указал, что это доказывает «широкую поддержку москвичей». Также российский лидер отметил развитие столицы. Среди «понятных» изменений назвал прорывную модернизацию транспортной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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