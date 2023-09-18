Собянин официально снова стал мэром Москвы

Сергей Собянин пошел на четвертый срок
Мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность. Инаугурацию столичного главы вел телеканал «Россия 24».
«Есть стремление, чтобы город процветал, был добрым для каждого жителя. Мы должны его менять в лучшую сторону», — сказал Собянин во время инаугурации.
Мэр Москвы набрал на выборах 76,39% голосов. Это четвертый срок Собянина. Президент РФ Владимир Путин указал, что это доказывает «широкую поддержку москвичей». Также российский лидер отметил развитие столицы. Среди «понятных» изменений назвал прорывную модернизацию транспортной сети.
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