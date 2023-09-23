Россиян предупредили, что пенсия рискует снизиться до конца года

Юрист Соловьев предупредил о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах

24 сентября 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

В случае ошибки в начислении переплату могут не изымать, но размер пенсии снизится со следующего месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Снижение пенсии может произойти из-за ошибки в расчетах, изменилось основание для доплат или вскрылось мошенничество. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела», — рассказал Соловьев агентству «Прайм». Юрист добавил, что пенсия также может уменьшиться, если пенсионер сменил регион проживания. Тем, кто уехал из северных регионов, перестают при начислении применять повышающие коэффициенты. В случае с пенсией по потере кормильца, то ее выплата прекращается при достижении получателем 18 лет либо завершением очного обучения. Ранее сообщалось, что россиянам, трудящимся на определенных государственных должностях и федеральным государственным гражданским служащим, полагается выплата в размере 45% от зарплаты к пенсии за выслугу лет. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что на доплату могут рассчитывать космонавты и летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговых и федеральных государственных служб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снижение пенсии может произойти из-за ошибки в расчетах, изменилось основание для доплат или вскрылось мошенничество. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела», — рассказал Соловьев агентству «Прайм». Юрист добавил, что пенсия также может уменьшиться, если пенсионер сменил регион проживания. Тем, кто уехал из северных регионов, перестают при начислении применять повышающие коэффициенты. В случае с пенсией по потере кормильца, то ее выплата прекращается при достижении получателем 18 лет либо завершением очного обучения. Ранее сообщалось, что россиянам, трудящимся на определенных государственных должностях и федеральным государственным гражданским служащим, полагается выплата в размере 45% от зарплаты к пенсии за выслугу лет. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что на доплату могут рассчитывать космонавты и летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговых и федеральных государственных служб.