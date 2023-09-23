23 сентября 2023

Россиян предупредили, что пенсия рискует снизиться до конца года

Юрист Соловьев предупредил о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, олимпиада, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки, олимпийское золото
В случае ошибки в начислении переплату могут не изымать, но размер пенсии снизится со следующего месяца Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Снижение пенсии может произойти из-за ошибки в расчетах, изменилось основание для доплат или вскрылось мошенничество. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела», — рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Юрист добавил, что пенсия также может уменьшиться, если пенсионер сменил регион проживания. Тем, кто уехал из северных регионов, перестают при начислении применять повышающие коэффициенты. В случае с пенсией по потере кормильца, то ее выплата прекращается при достижении получателем 18 лет либо завершением очного обучения.

Ранее сообщалось, что россиянам, трудящимся на определенных государственных должностях и федеральным государственным гражданским служащим, полагается выплата в размере 45% от зарплаты к пенсии за выслугу лет. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что на доплату могут рассчитывать космонавты и летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговых и федеральных государственных служб.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снижение пенсии может произойти из-за ошибки в расчетах, изменилось основание для доплат или вскрылось мошенничество. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела», — рассказал Соловьев агентству «Прайм». Юрист добавил, что пенсия также может уменьшиться, если пенсионер сменил регион проживания. Тем, кто уехал из северных регионов, перестают при начислении применять повышающие коэффициенты. В случае с пенсией по потере кормильца, то ее выплата прекращается при достижении получателем 18 лет либо завершением очного обучения. Ранее сообщалось, что россиянам, трудящимся на определенных государственных должностях и федеральным государственным гражданским служащим, полагается выплата в размере 45% от зарплаты к пенсии за выслугу лет. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала корреспонденту URA.RU, что на доплату могут рассчитывать космонавты и летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговых и федеральных государственных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...