В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Армия Украины собирается ответить на российские удары по энергетике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины будет наносить по России мощные удары. Об этом заявили в Службе безопасности страны (СБУ), комментируя российские атаки по энергетике Украины.

«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — заявили в СБУ, передает «Украинская правда».

Россия начала обстреливать энергообъекты Украины после того, как ВСУ атаковали Крымский мост 8 октября 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские атаки по энергообъектам Украины приближают ее поражение. По его словам, они затрудняют военные поставки. В последний раз о массированной атаке по энергетике Украины со стороны России сообщалось в ночь на 21 сентября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины будет наносить по России мощные удары. Об этом заявили в Службе безопасности страны (СБУ), комментируя российские атаки по энергетике Украины. «Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — заявили в СБУ, передает «Украинская правда». Россия начала обстреливать энергообъекты Украины после того, как ВСУ атаковали Крымский мост 8 октября 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские атаки по энергообъектам Украины приближают ее поражение. По его словам, они затрудняют военные поставки. В последний раз о массированной атаке по энергетике Украины со стороны России сообщалось в ночь на 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...