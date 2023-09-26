В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки по Украине

Армия Украины будет наносить по России мощные удары. Об этом заявили в Службе безопасности страны (СБУ), комментируя российские атаки по энергетике Украины.
«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — заявили в СБУ, передает «Украинская правда».
Россия начала обстреливать энергообъекты Украины после того, как ВСУ атаковали Крымский мост 8 октября 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские атаки по энергообъектам Украины приближают ее поражение. По его словам, они затрудняют военные поставки. В последний раз о массированной атаке по энергетике Украины со стороны России сообщалось в ночь на 21 сентября.
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