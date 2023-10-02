Песков объяснил, почему невозможен новый штурм Белого дома в России

Песков: Россия извлекла уроки из событий октября 1993 года

02 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

В РФ невозможен расстрел Белого дома, как 4 октября 1993 года, сказал Дмитрий Песков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Повторение ситуации, когда 4 октября 1993 года в РФ произошел расстрел здания парламента, невозможно, поскольку страна извлекла уроки из тех событий. Также избежать этого позволяет консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы вынесли необходимые уроки. Анализ начался не сегодня, а сразу после завершения этих событий. <.> Так много мечтателей и недоброжелателей [желающих повторения путча]. Но, думаю, что уровень консолидации страны вокруг президента в целом, является залогом того, что повторении ситуации невозможно», — поделился Песков с журналистами.

Повторение ситуации, когда 4 октября 1993 года в РФ произошел расстрел здания парламента, невозможно, поскольку страна извлекла уроки из тех событий. Также избежать этого позволяет консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы вынесли необходимые уроки. Анализ начался не сегодня, а сразу после завершения этих событий. <.> Так много мечтателей и недоброжелателей [желающих повторения путча]. Но, думаю, что уровень консолидации страны вокруг президента в целом, является залогом того, что повторении ситуации невозможно», — поделился Песков с журналистами.