В Кремле опровергли фейк о гибели 50 гражданских в результате ракетного удара под Харьковом

Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие не наносили удар по гражданским в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию о якобы российском ударе по 50 мирным жителям на Украине.
«Мы по-прежнему повторяем, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной инфраструктуре и руководству», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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