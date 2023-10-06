В Кремле опровергли фейк о гибели 50 гражданских в результате ракетного удара под Харьковом

Песков опроверг информацию о российском ударе по мирным гражданам на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие не наносили удар по гражданским в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию о якобы российском ударе по 50 мирным жителям на Украине.

«Мы по-прежнему повторяем, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной инфраструктуре и руководству», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российские военнослужащие не наносили удар по гражданским в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию о якобы российском ударе по 50 мирным жителям на Украине. «Мы по-прежнему повторяем, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной инфраструктуре и руководству», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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