В Кремле отреагировали на отсутствие Пашиняна на саммите в Бишкеке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, песков дмитрий
Песков заявил, что Фото:

В Кремле уважительно относятся к тому, что премьер-министра Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU.

«У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-так живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, отметил, что Армения никуда из содружества не выходит и назвал понятными причины отсутствия Пашиняна.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле уважительно относятся к тому, что премьер-министра Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU. «У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-так живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, отметил, что Армения никуда из содружества не выходит и назвал понятными причины отсутствия Пашиняна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...