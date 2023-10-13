В Кремле отреагировали на отсутствие Пашиняна на саммите в Бишкеке

13 октября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Фото: Сайт Президента России В Кремле уважительно относятся к тому, что премьер-министра Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU. «У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-так живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, отметил, что Армения никуда из содружества не выходит и назвал понятными причины отсутствия Пашиняна.

В Кремле уважительно относятся к тому, что премьер-министра Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU. «У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-так живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, отметил, что Армения никуда из содружества не выходит и назвал понятными причины отсутствия Пашиняна.