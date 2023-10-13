В Кремле отреагировали на отсутствие Пашиняна на саммите в Бишкеке

В Кремле уважительно относятся к тому, что премьер-министра Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU.
«У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-так живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, отметил, что Армения никуда из содружества не выходит и назвал понятными причины отсутствия Пашиняна.
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