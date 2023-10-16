Переведенные из тюрьмы в колонию заключенные раньше выйдут на свободу

Российским заключенным будут пересчитывать тюремный срок при переводе из тюрьмы в колонию. Соответствующий законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы в первом чтении.
«Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Изменения гласят, что один день отбывания срока в тюрьме или в исправительной колонии особого или строго режима будет засчитан за полтора дня отбывания срока в исправительной колонии общего режима. Либо же будут засчитаны за два дня, если человек отбывает наказание в колонии-поселении.
Помимо прочего, законопроект гласит, что один день отбывания тюремного срока в исправительной колонии общего режима засчитают как полтора дня. Но для этого человек должен находиться в колонии-поселении.
Данные изменения, предлагаемые законопроектом, направлены на устранение противоречий в законодательстве, которые выявлены Конституционным судом РФ. Изменения будут внесены в ст. 72 УК РФ.
Ранее в курганском СИЗО заявили, что каждый год число молодых заключенных увеличивается. В основном молодые люди попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.
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