Переведенные из тюрьмы в колонию заключенные раньше выйдут на свободу

16 октября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Заключенные смогут освободиться раньше, если будут отбывать срок в колонии-поселении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российским заключенным будут пересчитывать тюремный срок при переводе из тюрьмы в колонию. Соответствующий законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы в первом чтении. «Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Изменения гласят, что один день отбывания срока в тюрьме или в исправительной колонии особого или строго режима будет засчитан за полтора дня отбывания срока в исправительной колонии общего режима. Либо же будут засчитаны за два дня, если человек отбывает наказание в колонии-поселении. Помимо прочего, законопроект гласит, что один день отбывания тюремного срока в исправительной колонии общего режима засчитают как полтора дня. Но для этого человек должен находиться в колонии-поселении. Данные изменения, предлагаемые законопроектом, направлены на устранение противоречий в законодательстве, которые выявлены Конституционным судом РФ. Изменения будут внесены в ст. 72 УК РФ. Ранее в курганском СИЗО заявили, что каждый год число молодых заключенных увеличивается. В основном молодые люди попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.

Российским заключенным будут пересчитывать тюремный срок при переводе из тюрьмы в колонию. Соответствующий законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы в первом чтении. «Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Изменения гласят, что один день отбывания срока в тюрьме или в исправительной колонии особого или строго режима будет засчитан за полтора дня отбывания срока в исправительной колонии общего режима. Либо же будут засчитаны за два дня, если человек отбывает наказание в колонии-поселении. Помимо прочего, законопроект гласит, что один день отбывания тюремного срока в исправительной колонии общего режима засчитают как полтора дня. Но для этого человек должен находиться в колонии-поселении. Данные изменения, предлагаемые законопроектом, направлены на устранение противоречий в законодательстве, которые выявлены Конституционным судом РФ. Изменения будут внесены в ст. 72 УК РФ. Ранее в курганском СИЗО заявили, что каждый год число молодых заключенных увеличивается. В основном молодые люди попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.