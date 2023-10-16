Переведенные из тюрьмы в колонию заключенные раньше выйдут на свободу

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, охрана, колония, тюрьма, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тюремная роба, зэки, ик-6
Заключенные смогут освободиться раньше, если будут отбывать срок в колонии-поселении Фото:

Российским заключенным будут пересчитывать тюремный срок при переводе из тюрьмы в колонию. Соответствующий законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы в первом чтении.

«Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Изменения гласят, что один день отбывания срока в тюрьме или в исправительной колонии особого или строго режима будет засчитан за полтора дня отбывания срока в исправительной колонии общего режима. Либо же будут засчитаны за два дня, если человек отбывает наказание в колонии-поселении.

Помимо прочего, законопроект гласит, что один день отбывания тюремного срока в исправительной колонии общего режима засчитают как полтора дня. Но для этого человек должен находиться в колонии-поселении.

Данные изменения, предлагаемые законопроектом, направлены на устранение противоречий в законодательстве, которые выявлены Конституционным судом РФ. Изменения будут внесены в ст. 72 УК РФ.

Ранее в курганском СИЗО заявили, что каждый год число молодых заключенных увеличивается. В основном молодые люди попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.

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Российским заключенным будут пересчитывать тюремный срок при переводе из тюрьмы в колонию. Соответствующий законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы в первом чтении. «Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Изменения гласят, что один день отбывания срока в тюрьме или в исправительной колонии особого или строго режима будет засчитан за полтора дня отбывания срока в исправительной колонии общего режима. Либо же будут засчитаны за два дня, если человек отбывает наказание в колонии-поселении. Помимо прочего, законопроект гласит, что один день отбывания тюремного срока в исправительной колонии общего режима засчитают как полтора дня. Но для этого человек должен находиться в колонии-поселении. Данные изменения, предлагаемые законопроектом, направлены на устранение противоречий в законодательстве, которые выявлены Конституционным судом РФ. Изменения будут внесены в ст. 72 УК РФ. Ранее в курганском СИЗО заявили, что каждый год число молодых заключенных увеличивается. В основном молодые люди попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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