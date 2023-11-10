Джанабаева взвинтила цены на корпоративы на фоне слухов о разводе с Меладзе

Shot: концерты экс-участницы «ВИА Гры» Джанабаевой подорожали втрое

10 ноября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

На фоне слухов о разводе с Меладзе Джанабаева подняла ценник за концерт до 2,5 млн рублей Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подняла ценники за концерт в три раза. Она сделала это на фоне слухов о разводе с российским певцом Валерием Меладзе Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Альбина Джанабаева почти в три раза подняла ценник на корпоративы на фоне слухов о разводе с Меладзе. Теперь выступление бывшей участницы „ВИА Гры“ обойдется в 2,5 миллиона рублей», — говорится на канале. Известно, что помимо основного гонорара за выступление Джанабаева будет брать 7% сверху. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сошлись в 2009 году после того, как певец развелся с бывшей женой. В 2021 году у пары появился первый общий ребенок, передает «Утро.ру». Но в 2022 году, по утверждениям СМИ, Джанабаева сняла обручальное кольцо и перестала показывать мужа в соцсетях. На тот момент артистка не дала комментариев по этому поводу, передают « Дни.ру ».

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подняла ценники за концерт в три раза. Она сделала это на фоне слухов о разводе с российским певцом Валерием Меладзе Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Альбина Джанабаева почти в три раза подняла ценник на корпоративы на фоне слухов о разводе с Меладзе. Теперь выступление бывшей участницы „ВИА Гры“ обойдется в 2,5 миллиона рублей», — говорится на канале. Известно, что помимо основного гонорара за выступление Джанабаева будет брать 7% сверху. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сошлись в 2009 году после того, как певец развелся с бывшей женой. В 2021 году у пары появился первый общий ребенок, передает «Утро.ру». Но в 2022 году, по утверждениям СМИ, Джанабаева сняла обручальное кольцо и перестала показывать мужа в соцсетях. На тот момент артистка не дала комментариев по этому поводу, передают «Дни.ру».