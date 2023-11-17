В Британии запаниковали из-за оружия Путина, способного уничтожить Запад за 30 минут

Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
«Авангард» может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли Фото:

Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард». Он может поразить цели в любой точке мира за 30 минут, пишет издание Daily Express.

«Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала. Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде.

Ранее полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что у противника не получится противостоять ракетам «Авангард». Военные силы России будут готовы применять оружие в случае, если будет совершаться нападение на страну.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард». Он может поразить цели в любой точке мира за 30 минут, пишет издание Daily Express. «Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала. Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде. Ранее полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что у противника не получится противостоять ракетам «Авангард». Военные силы России будут готовы применять оружие в случае, если будет совершаться нападение на страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...