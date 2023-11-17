В Британии запаниковали из-за оружия Путина, способного уничтожить Запад за 30 минут

Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы

17 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

«Авангард» может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард». Он может поразить цели в любой точке мира за 30 минут, пишет издание Daily Express. «Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала . Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде. Ранее полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что у противника не получится противостоять ракетам «Авангард». Военные силы России будут готовы применять оружие в случае, если будет совершаться нападение на страну.

Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард». Он может поразить цели в любой точке мира за 30 минут, пишет издание Daily Express. «Ракета, которую [президент РФ Владимир] Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — пишет автор материала. Он подсчитал, что ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард» считается единственным в своем роде. Ранее полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что у противника не получится противостоять ракетам «Авангард». Военные силы России будут готовы применять оружие в случае, если будет совершаться нападение на страну.