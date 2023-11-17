В ГД назвали слова Зеленского о подготовке третьего майдана пиар-ходом

Слуцкий: Украина обвиняет Россию в планировании «Майдана-3» для пиар-хода

17 ноября 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий РФ никогда не поддерживала госперевороты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3 <…> Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного (президентом США — прим. URA.RU) Джо Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, РФ никогда не поддерживала госперевороты. «Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть», — добавил он. Зеленский заявил о якобы подготовке Россией некой операции «Майдан-3» для свержения его с поста президента. Он отметил, что эта информация получена от украинской разведки. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отнесся к словам украинского лидера. Он шутливо ответил, что Киев «раскрыл все карты» на планы Москвы дестабилизировать ситуацию на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Зеленский обвиняет Россию в намерении развернуть на Украине Майдан-3 <…> Такая кричащая и отчаянная попытка вернуть внимание к своей персоне на фоне подписанного (президентом США — прим. URA.RU) Джо Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, РФ никогда не поддерживала госперевороты. «Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть», — добавил он. Зеленский заявил о якобы подготовке Россией некой операции «Майдан-3» для свержения его с поста президента. Он отметил, что эта информация получена от украинской разведки. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отнесся к словам украинского лидера. Он шутливо ответил, что Киев «раскрыл все карты» на планы Москвы дестабилизировать ситуацию на Украине.