Израиль предупредил ООН о возможности новой войны с Ливаном

22 ноября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

ООН должна принять меры по предотвращению войны на Ближнем Востоке, заявил Эли Коэн Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Необходимо принять меры по прекращению опасных нарушений со стороны таких организаций, как «Хезболла», на границе между Израилем и Ливаном для предотвращения возможной будущей войны. Об этом заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в своем собственном письме, направленном в Совбез ООН. «Ради региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации — следующее заседание Совета Безопасности ООН должно иметь совершенно иной подход», — передает содержание письма Коэна Channel 12. Он также напомнил о важности выполнения резолюции ООН № 1701, которая была принята в 2006 году для прекращения войны в Ливане. В соответствии с этой резолюцией, запрещено наличие вооруженных формирований на южном берегу реки Литани, за исключением войск ООН и ливанской армии. Также требуется разоружение «Хезболлы». Израиль призывает Совет Безопасности ООН принять решительные меры, чтобы обеспечить региональную стабильность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, заключил Коэн. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может применить ту же стратегию в столице Ливана — Бейруте, которую он применяет в секторе Газа. Он отметил, что группировка «Хезболла» делает серьезную ошибку, вовлекая Ливан в возможную войну. Галант предупредил, что жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как и жители Газы, где многие вынуждены покидать свои дома. Ранее израильская армия уже наносила удары по территории Ливана, в ответ на атаки движения «Хезболла», передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо принять меры по прекращению опасных нарушений со стороны таких организаций, как «Хезболла», на границе между Израилем и Ливаном для предотвращения возможной будущей войны. Об этом заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в своем собственном письме, направленном в Совбез ООН. «Ради региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации — следующее заседание Совета Безопасности ООН должно иметь совершенно иной подход», — передает содержание письма Коэна Channel 12. Он также напомнил о важности выполнения резолюции ООН № 1701, которая была принята в 2006 году для прекращения войны в Ливане. В соответствии с этой резолюцией, запрещено наличие вооруженных формирований на южном берегу реки Литани, за исключением войск ООН и ливанской армии. Также требуется разоружение «Хезболлы». Израиль призывает Совет Безопасности ООН принять решительные меры, чтобы обеспечить региональную стабильность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, заключил Коэн. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может применить ту же стратегию в столице Ливана — Бейруте, которую он применяет в секторе Газа. Он отметил, что группировка «Хезболла» делает серьезную ошибку, вовлекая Ливан в возможную войну. Галант предупредил, что жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как и жители Газы, где многие вынуждены покидать свои дома. Ранее израильская армия уже наносила удары по территории Ливана, в ответ на атаки движения «Хезболла», передает «Утро.ру».