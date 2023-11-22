Израиль предупредил ООН о возможности новой войны с Ливаном

Необходимо принять меры по прекращению опасных нарушений со стороны таких организаций, как «Хезболла», на границе между Израилем и Ливаном для предотвращения возможной будущей войны. Об этом заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в своем собственном письме, направленном в Совбез ООН.
«Ради региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации — следующее заседание Совета Безопасности ООН должно иметь совершенно иной подход», — передает содержание письма Коэна Channel 12. Он также напомнил о важности выполнения резолюции ООН № 1701, которая была принята в 2006 году для прекращения войны в Ливане.
В соответствии с этой резолюцией, запрещено наличие вооруженных формирований на южном берегу реки Литани, за исключением войск ООН и ливанской армии. Также требуется разоружение «Хезболлы». Израиль призывает Совет Безопасности ООН принять решительные меры, чтобы обеспечить региональную стабильность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, заключил Коэн.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может применить ту же стратегию в столице Ливана — Бейруте, которую он применяет в секторе Газа. Он отметил, что группировка «Хезболла» делает серьезную ошибку, вовлекая Ливан в возможную войну. Галант предупредил, что жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как и жители Газы, где многие вынуждены покидать свои дома. Ранее израильская армия уже наносила удары по территории Ливана, в ответ на атаки движения «Хезболла», передает «Утро.ру».
Необходимо принять меры по прекращению опасных нарушений со стороны таких организаций, как «Хезболла», на границе между Израилем и Ливаном для предотвращения возможной будущей войны. Об этом заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в своем собственном письме, направленном в Совбез ООН. «Ради региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации — следующее заседание Совета Безопасности ООН должно иметь совершенно иной подход», — передает содержание письма Коэна Channel 12. Он также напомнил о важности выполнения резолюции ООН № 1701, которая была принята в 2006 году для прекращения войны в Ливане. В соответствии с этой резолюцией, запрещено наличие вооруженных формирований на южном берегу реки Литани, за исключением войск ООН и ливанской армии. Также требуется разоружение «Хезболлы». Израиль призывает Совет Безопасности ООН принять решительные меры, чтобы обеспечить региональную стабильность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, заключил Коэн. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может применить ту же стратегию в столице Ливана — Бейруте, которую он применяет в секторе Газа. Он отметил, что группировка «Хезболла» делает серьезную ошибку, вовлекая Ливан в возможную войну. Галант предупредил, что жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как и жители Газы, где многие вынуждены покидать свои дома. Ранее израильская армия уже наносила удары по территории Ливана, в ответ на атаки движения «Хезболла», передает «Утро.ру».