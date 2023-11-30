Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет вернуть все земли, включая КрымФото: Официальный сайт президента Украины
Киев не намерен «обменивать» освобожденные Россией территории в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Киев по-прежнему привержен возвращению всех земель, включая Крым», — сообщил Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Украины отказаться от завоевания освобожденных Россией территорий. Его слова передает издание Financial Times в своем материале. Также Кулеба выразил разочарование медленными поставки Киеву со стороны Запада.
Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен предлагал Киеву отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступал с похожим предложением. Это был один из 14 пунктов политической программы Арестовича.
Киев не намерен «обменивать» освобожденные Россией территории в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Киев по-прежнему привержен возвращению всех земель, включая Крым», — сообщил Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Украины отказаться от завоевания освобожденных Россией территорий. Его слова передает издание Financial Times в своем материале. Также Кулеба выразил разочарование медленными поставки Киеву со стороны Запада. Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен предлагал Киеву отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступал с похожим предложением. Это был один из 14 пунктов политической программы Арестовича.