Кулеба: Украина не откажется от территорий в обмен на вступление в НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет вернуть все земли, включая Крым Фото:

Киев не намерен «обменивать» освобожденные Россией территории в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Киев по-прежнему привержен возвращению всех земель, включая Крым», — сообщил Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Украины отказаться от завоевания освобожденных Россией территорий. Его слова передает издание Financial Times в своем материале. Также Кулеба выразил разочарование медленными поставки Киеву со стороны Запада.

Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен предлагал Киеву отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступал с похожим предложением. Это был один из 14 пунктов политической программы Арестовича.

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Киев не намерен «обменивать» освобожденные Россией территории в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Киев по-прежнему привержен возвращению всех земель, включая Крым», — сообщил Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Украины отказаться от завоевания освобожденных Россией территорий. Его слова передает издание Financial Times в своем материале. Также Кулеба выразил разочарование медленными поставки Киеву со стороны Запада. Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен предлагал Киеву отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступал с похожим предложением. Это был один из 14 пунктов политической программы Арестовича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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