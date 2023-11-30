Командир разведроты ВСУ предупредил о скорой сдаче Авдеевки

Spiegel: ВСУ не хватает сил удержать Авдеевку

30 ноября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватает оборудования и вооружений для удержания Авдеевки, заявил «Сом» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины рискуют в скором времени сдать Авдеевку, так как у них не хватает сил для удержания города. Об этом заявил командир украинской разведроты с позывным «Сом». «Авдеевка может скоро пасть. <…> В основном это связано с превосходящей огневой мощью русских», — передает слова военнослужащего издание Spiegel. «Сом» уточнил, что у российской армии намного больше оборудования. По его словам, украинцам не хватает боеприпасов и вооружения, из-за чего ВСУ не могут нанести ответный удар. Ранее российские военные из группировки «Эспаньола» заявили, что Авдеевка в скором времени будет освобождена. Также европейские СМИ писали, что Киев сможет удержать город только если «произойдет чудо». Спустя время, 27 ноября, стало известно, что армия России зачистила промзону Авдеевки, полностью освободив ее от ВСУ , передает Pravda.Ru. Авдеевка является достаточно важным населенным пунктом для российских сил. Как заявил первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, этот город — самый укрепленный район донбасской группировки ВСУ. Именно оттуда украинская армия наносит артиллерийские удары по Донецку.

Вооруженные силы Украины рискуют в скором времени сдать Авдеевку, так как у них не хватает сил для удержания города. Об этом заявил командир украинской разведроты с позывным «Сом». «Авдеевка может скоро пасть. <…> В основном это связано с превосходящей огневой мощью русских», — передает слова военнослужащего издание Spiegel. «Сом» уточнил, что у российской армии намного больше оборудования. По его словам, украинцам не хватает боеприпасов и вооружения, из-за чего ВСУ не могут нанести ответный удар. Ранее российские военные из группировки «Эспаньола» заявили, что Авдеевка в скором времени будет освобождена. Также европейские СМИ писали, что Киев сможет удержать город только если «произойдет чудо». Спустя время, 27 ноября, стало известно, что армия России зачистила промзону Авдеевки, полностью освободив ее от ВСУ, передает Pravda.Ru. Авдеевка является достаточно важным населенным пунктом для российских сил. Как заявил первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, этот город — самый укрепленный район донбасской группировки ВСУ. Именно оттуда украинская армия наносит артиллерийские удары по Донецку.