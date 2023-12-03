03 декабря 2023

Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Новый боеприпас ставится на место обычного фугасного (архивное фото) Фото:

Вооруженные силы РФ начали использовать новый термобарический боеприпас для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань», который ставится на место обычного фугасного. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«Кустарный термобарический боеприпас для „Герани“. Ставится вместо обычного фугасного. Обеспечивает существенный прогресс наземных и подземных помещений после попадания», — говорит Рожин.

Он отмечает, что противник такими новшествами недоволен. «Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — сообщает военкор.

Ранее сообщалось, что для ВС РФ создается новый вид БПЛА. Они будут оснащены подвесными огнеметами. Часть беспилотников уже почти готова.

Новый термобарический боеприпас для «Герани»
Новый термобарический боеприпас для «Герани»
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ начали использовать новый термобарический боеприпас для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань», который ставится на место обычного фугасного. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «Кустарный термобарический боеприпас для „Герани“. Ставится вместо обычного фугасного. Обеспечивает существенный прогресс наземных и подземных помещений после попадания», — говорит Рожин. Он отмечает, что противник такими новшествами недоволен. «Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — сообщает военкор. Ранее сообщалось, что для ВС РФ создается новый вид БПЛА. Они будут оснащены подвесными огнеметами. Часть беспилотников уже почти готова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...