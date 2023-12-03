Вооруженные силы РФ начали использовать новый термобарический боеприпас для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань», который ставится на место обычного фугасного. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«Кустарный термобарический боеприпас для „Герани“. Ставится вместо обычного фугасного. Обеспечивает существенный прогресс наземных и подземных помещений после попадания», —
Он отмечает, что противник такими новшествами недоволен. «Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — сообщает военкор.
Ранее сообщалось, что для ВС РФ создается новый вид БПЛА. Они будут оснащены подвесными огнеметами. Часть беспилотников уже почти готова.
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