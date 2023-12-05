Россиянам рассказали о необычных «новогодних» инвестициях

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Экономист Разуваев: цена советских елочных игрушек достигает 400 тысяч рублей

05 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Советские игрушки будут дорожать с каждым годом, передает Александр Разуваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советские елочные игрушки можно продать за 300-400 тысяч. Об этом сообщил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, стоимость зависит от сохранности и уникальности игрушки. «В соцсетях есть много тематических групп с тысячами участников, которые пытаются продать либо приобрести советские елочные игрушки <…> Игрушки, которые не пошли в массовую серию, можно продать за 300—400 тысяч рублей», — заявил Разуваев в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что цена зависит от состояния и уникальности. По его словам, чем меньше тираж, тем привлекательнее они для коллекционеров. Экономист рекомендует не продавать игрушки прямо сейчас, так как со временем они станут еще дороже. Ранее URA.RU подготовило материал, что подарить родным и близким на Новый год 2024. Одним из самых полезных подарков для дома является бытовая техника — она пригодится в любой семье.

Советские елочные игрушки можно продать за 300-400 тысяч. Об этом сообщил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, стоимость зависит от сохранности и уникальности игрушки. «В соцсетях есть много тематических групп с тысячами участников, которые пытаются продать либо приобрести советские елочные игрушки <…> Игрушки, которые не пошли в массовую серию, можно продать за 300—400 тысяч рублей», — заявил Разуваев в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что цена зависит от состояния и уникальности. По его словам, чем меньше тираж, тем привлекательнее они для коллекционеров. Экономист рекомендует не продавать игрушки прямо сейчас, так как со временем они станут еще дороже. Ранее URA.RU подготовило материал, что подарить родным и близким на Новый год 2024. Одним из самых полезных подарков для дома является бытовая техника — она пригодится в любой семье.