Ученые проверили новый способ навсегда бросить курить

13 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Ученые заявляют, что никпэки помогают сломать психологическую зависимость от сигарет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Британские ученые Рэйчел Меркетт, Мегин Руг, Белинда Дин выявили, что можно бросить курить с помощью никпэков. По данным исследователей, в них самое низкое содержание никотина. Кроме того, для их изготовления не используют табак. «Одно из менее вредных никотинсодержащих изделий — никпэки <…> Никпэки могут помочь людям, которые хотят бросить курить: употребление бестабачных смесей позволяет сломать главное звено зависимости — психологический аспект в виде привычки держать сигарету в руке и вдыхать едкий дым», — говорится в исследовании ученых , опубликованном на портале F1000Research. Авторы статьи отметили, что для изготовления не используют табак. Ученые рассматривают никпэки в качестве альтернативы для людей, которые желают отказаться от зависимости. В РФ проверили никпэки на безопасность для здоровья в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Они установили, что данная альтернатива безвреднее традиционных способов табакокурения — при условии непревышения разумных пределов потребления. Согласно статистики, от пагубной привычки умирают две третьих всех курильщиков. Только 32% из них доживают до 80 лет. Специальные системы нагревания, такие как вейп и кальян, были созданы, чтобы уменьшить вредное влияние продуктов горения на организм. Однако большое количество угарного газа продолжает отравлять легкие. Большое распространение никпэки получили в Швеции. Количество курильщиков в стране снизилось на 60%. В Швеции уровень первичного выявления онкологических заболеваний ниже на 41%, если сравнивать с другими европейскими странами. Ранее в Оксфорде провели исследование, которое установило, что отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами. По словам онколога Андрея Нефедова, у курильщиков от 55 до 70 лет высокий риск развития опухолевых новообразований в легких. Он отметил, что самый сложный период при отказе от табака — первые две недели, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские ученые Рэйчел Меркетт, Мегин Руг, Белинда Дин выявили, что можно бросить курить с помощью никпэков. По данным исследователей, в них самое низкое содержание никотина. Кроме того, для их изготовления не используют табак. «Одно из менее вредных никотинсодержащих изделий — никпэки <…> Никпэки могут помочь людям, которые хотят бросить курить: употребление бестабачных смесей позволяет сломать главное звено зависимости — психологический аспект в виде привычки держать сигарету в руке и вдыхать едкий дым», — говорится в исследовании ученых, опубликованном на портале F1000Research. Авторы статьи отметили, что для изготовления не используют табак. Ученые рассматривают никпэки в качестве альтернативы для людей, которые желают отказаться от зависимости. В РФ проверили никпэки на безопасность для здоровья в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Они установили, что данная альтернатива безвреднее традиционных способов табакокурения — при условии непревышения разумных пределов потребления. Согласно статистики, от пагубной привычки умирают две третьих всех курильщиков. Только 32% из них доживают до 80 лет. Специальные системы нагревания, такие как вейп и кальян, были созданы, чтобы уменьшить вредное влияние продуктов горения на организм. Однако большое количество угарного газа продолжает отравлять легкие. Большое распространение никпэки получили в Швеции. Количество курильщиков в стране снизилось на 60%. В Швеции уровень первичного выявления онкологических заболеваний ниже на 41%, если сравнивать с другими европейскими странами. Ранее в Оксфорде провели исследование, которое установило, что отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами. По словам онколога Андрея Нефедова, у курильщиков от 55 до 70 лет высокий риск развития опухолевых новообразований в легких. Он отметил, что самый сложный период при отказе от табака — первые две недели, передают «Дни.ру».