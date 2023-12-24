Володин заявил, что Байден лишает США последнего преимущества

Байден лишает страну последнего преимущества, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден лишает страну последнего преимущества в виде американского доллара, подписав указ, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы Штатов за нарушение антироссийских санкций. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с парламентом.

«Байден лишает США последнего преимущества. Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что угрозы отключать банки по всему миру от американской финансовой системы за нарушение антироссийских санкций доверия к Штатам и их валюте не добавят. Володин подчеркнул, что Россия переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами и доля «недружественных» валют с 2022 года снизилась с 96% до 24%.

Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран». Телеканал Halk TV сообщал, что указ может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах, что негативно повлияет на турецкую экономику.