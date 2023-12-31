В Госдуме спрогнозировали рост зарплат россиян в 2024 году

Депутат Госдумы Топилин: в 2024 году зарплаты россиян вырастут на 4%

31 декабря 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

В новом году россияне будут получать больше на 4-5%, считает Максим Топилин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новом году рост реальных зарплат россиян составит минимум четыре-пять процентов, однако это цифра может быть и выше. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. «Осторожно оценивая, можно назвать объективную [цифру роста реальных зарплат в 2024 году] в 4-5%», — заявил Максим Топилин в интервью «Парламентской газете». Он отметил, что зарплаты могут вырасти еще больше, на это способны повлиять перераспределение рабочей силы и новые технологии. По его словам, впереди много работы, ведь надо реализовать задачу по достижению технологического суверенитета. После Нового года зарплаты врачей и учителей будут проиндексированы на 9,8%. Если смотреть в общем, то зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации в 2024 году.

В новом году рост реальных зарплат россиян составит минимум четыре-пять процентов, однако это цифра может быть и выше. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. «Осторожно оценивая, можно назвать объективную [цифру роста реальных зарплат в 2024 году] в 4-5%», — заявил Максим Топилин в интервью «Парламентской газете». Он отметил, что зарплаты могут вырасти еще больше, на это способны повлиять перераспределение рабочей силы и новые технологии. По его словам, впереди много работы, ведь надо реализовать задачу по достижению технологического суверенитета. После Нового года зарплаты врачей и учителей будут проиндексированы на 9,8%. Если смотреть в общем, то зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации в 2024 году.