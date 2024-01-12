Шойгу заявил об эффективности падающих бомб в зоне СВО

Работа управляемых модулей планирования и коррекции, используемым для оснащения свободно падающих авиационных бомб в зоне спецоперации оценивается положительно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе СВО», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов находится в завершающей стадии испытаний.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» также успешно решает задачи по повышению точности попадания и помехозащищенности боеприпасов. Она организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов с целью обеспечить качественное оснащение вооруженных сил, заключил глава ведомства.
Работа управляемых модулей планирования и коррекции, используемым для оснащения свободно падающих авиационных бомб в зоне спецоперации оценивается положительно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе СВО», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов находится в завершающей стадии испытаний. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» также успешно решает задачи по повышению точности попадания и помехозащищенности боеприпасов. Она организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов с целью обеспечить качественное оснащение вооруженных сил, заключил глава ведомства.