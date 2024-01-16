Shaman стал голосом выставки-форума «Россия»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума «Россия»: он будет рассказывать посетителям об интересных событиях на площадках. Об этом сообщили на официальном сайте площадки.
«Музыкант, которого по результатам опроса ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны, стал голосом выставки «Россия», — говорится
Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ. В декабре выставку впервые лично посетил Владимир Путин. Ранее данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Народная марка» показали, что треть опрошенных россиян считают лучшим певцом 2023 года исполнителя Shaman.
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