В России резко выросла заболеваемость COVID

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Количество госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось на 21,4% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 12,6%. Это следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по заболеваемости.

«Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю выросла на 12,6%», — следует из данных сводки, передает ТАСС. Отмечается, что количество госпитализаций увеличилось на 21,4%, при этом заболеваемость выросла в 62 регионах.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 увеличивается во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Он добавил, что лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть.

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В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 12,6%. Это следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по заболеваемости. «Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю выросла на 12,6%», — следует из данных сводки, передает ТАСС. Отмечается, что количество госпитализаций увеличилось на 21,4%, при этом заболеваемость выросла в 62 регионах. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 увеличивается во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Он добавил, что лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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