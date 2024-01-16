В России резко выросла заболеваемость COVID

В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 12,6%. Это следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по заболеваемости.
«Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю выросла на 12,6%», — следует из данных сводки, передает ТАСС. Отмечается, что количество госпитализаций увеличилось на 21,4%, при этом заболеваемость выросла в 62 регионах.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 увеличивается во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Он добавил, что лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть.
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