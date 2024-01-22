EXXpress: ВСУ начали использовать конницу из-за нехватки транспорта. Фото

23 января 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

ВСУ стали использовать конницу на поле боя Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стали использовать конницу на поле боя из-за нехватки транспорта. Об этом пишет австрийское издание EXXpress. «В любом случае, четвероногий друг должен быть защищен от пуль и устойчив к стрельбе», — сообщается в материале. Издание опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен солдат 3-й штурмовой бригады ВСУ верхом на лошади с ПТРК Javelin. Противотанковые ракеты типа Javelin имеют дальность стрельбы 2000 метров и выстрелы из них нельзя назвать тихими, уточняет издание. На сегодняшний день, США поставили ВСУ около 10 тысяч противотанковых ракет Javelin, а также 2500 зенитных ракет. По данным The Wall Street Journal, ВСУ из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Также ВСУ жалуются, что холод не позволяет эффективно воевать дронами. ВСУ начали использовать конницу при штурмах из-за нехватки транспорта EXXpress

ВСУ стали использовать конницу на поле боя из-за нехватки транспорта. Об этом пишет австрийское издание EXXpress. «В любом случае, четвероногий друг должен быть защищен от пуль и устойчив к стрельбе», — сообщается в материале. Издание опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен солдат 3-й штурмовой бригады ВСУ верхом на лошади с ПТРК Javelin. Противотанковые ракеты типа Javelin имеют дальность стрельбы 2000 метров и выстрелы из них нельзя назвать тихими, уточняет издание. На сегодняшний день, США поставили ВСУ около 10 тысяч противотанковых ракет Javelin, а также 2500 зенитных ракет. По данным The Wall Street Journal, ВСУ из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Также ВСУ жалуются, что холод не позволяет эффективно воевать дронами.