22 января 2024

EXXpress: ВСУ начали использовать конницу из-за нехватки транспорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ стали использовать конницу на поле боя Фото:
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ВСУ стали использовать конницу на поле боя из-за нехватки транспорта. Об этом пишет австрийское издание EXXpress.

«В любом случае, четвероногий друг должен быть защищен от пуль и устойчив к стрельбе», — сообщается в материале. Издание опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен солдат 3-й штурмовой бригады ВСУ верхом на лошади с ПТРК Javelin.

Противотанковые ракеты типа Javelin имеют дальность стрельбы 2000 метров и выстрелы из них нельзя назвать тихими, уточняет издание. На сегодняшний день, США поставили ВСУ около 10 тысяч противотанковых ракет Javelin, а также 2500 зенитных ракет.

По данным The Wall Street Journal, ВСУ из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Также ВСУ жалуются, что холод не позволяет эффективно воевать дронами.

ВСУ начали использовать конницу при штурмах из-за нехватки транспорта
ВСУ начали использовать конницу при штурмах из-за нехватки транспорта

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ВСУ стали использовать конницу на поле боя из-за нехватки транспорта. Об этом пишет австрийское издание EXXpress. «В любом случае, четвероногий друг должен быть защищен от пуль и устойчив к стрельбе», — сообщается в материале. Издание опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен солдат 3-й штурмовой бригады ВСУ верхом на лошади с ПТРК Javelin. Противотанковые ракеты типа Javelin имеют дальность стрельбы 2000 метров и выстрелы из них нельзя назвать тихими, уточняет издание. На сегодняшний день, США поставили ВСУ около 10 тысяч противотанковых ракет Javelin, а также 2500 зенитных ракет. По данным The Wall Street Journal, ВСУ из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Также ВСУ жалуются, что холод не позволяет эффективно воевать дронами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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