WSJ: из-за нехватки снарядов Украина полагается на взрывоопасные дроны

08 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Из-за того, что артиллерийские снаряды заканчиваются, украинские войска на передовой импровизируют и используют беспилотники Фото: U.S. Army / Sgt. Alex Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — цитирует газета слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Он добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию. В материале отмечают, из-за того, что дополнительные пакеты помощи от США и Европейского Союза застопорились, украинским силам не хватает боеприпасов, денег и живой силы, а многие бригады истощены летним контрнаступлением. Сейчас украинцы пытаются держаться до тех пор, пока не прибудут дополнительные ресурсы, заменяя артиллерийский огонь беспилотниками FPV, заключили там. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у властей США больше нет средств на оказание военной помощи Киеву. Он напомнил, что проблемы с выделением военной помощи Киеву возникли из-за позиции Конгресса, который увязал этот вопрос с ситуацией на южной границе США, передает «Национальная служба новостей». Хорватское издание Geopolitika.news писало о том, что президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу помощи Украине, напомнив Владимиру Зеленскому, что поставки оружия не будут продолжаться вечно, сообщало Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — цитирует газета слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Он добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию. В материале отмечают, из-за того, что дополнительные пакеты помощи от США и Европейского Союза застопорились, украинским силам не хватает боеприпасов, денег и живой силы, а многие бригады истощены летним контрнаступлением. Сейчас украинцы пытаются держаться до тех пор, пока не прибудут дополнительные ресурсы, заменяя артиллерийский огонь беспилотниками FPV, заключили там. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у властей США больше нет средств на оказание военной помощи Киеву. Он напомнил, что проблемы с выделением военной помощи Киеву возникли из-за позиции Конгресса, который увязал этот вопрос с ситуацией на южной границе США, передает «Национальная служба новостей». Хорватское издание Geopolitika.news писало о том, что президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу помощи Украине, напомнив Владимиру Зеленскому, что поставки оружия не будут продолжаться вечно, сообщало Life.