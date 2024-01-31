Россияне стали реже переводить деньги в соседние страны

31 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Денежные переводы из РФ в соседние страны сократились на 12% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Объем переводов из России в соседние страны упал на 12% по итогам 2023 года, составив 7,7 миллиардов долларов. Об этом стало известно из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. «Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился. Было отправлено 7,7 миллиардов долларов, что меньше показателя 2022 года на 12%», — передает данные центробанков РБК. Отмечается, что снижение было отмечено с начала второго квартала. Специалисты объясняют это уменьшением числа россиян, переводящих деньги в соседние страны, в связи с возвращением домой, поиском доходов за рубежом, а также ограничениями, связанными с санкциями. Следует отметить, что данные не учитывают переводы в Армению и Киргизию в декабре 2023 года, так как статистика в этих странах еще не опубликована, заключили в РБК.

Объем переводов из России в соседние страны упал на 12% по итогам 2023 года, составив 7,7 миллиардов долларов. Об этом стало известно из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. «Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился. Было отправлено 7,7 миллиардов долларов, что меньше показателя 2022 года на 12%», — передает данные центробанков РБК. Отмечается, что снижение было отмечено с начала второго квартала. Специалисты объясняют это уменьшением числа россиян, переводящих деньги в соседние страны, в связи с возвращением домой, поиском доходов за рубежом, а также ограничениями, связанными с санкциями. Следует отметить, что данные не учитывают переводы в Армению и Киргизию в декабре 2023 года, так как статистика в этих странах еще не опубликована, заключили в РБК.