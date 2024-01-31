Россияне стали реже переводить деньги в соседние страны

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Денежные переводы из РФ в соседние страны сократились на 12% Фото:

Объем переводов из России в соседние страны упал на 12% по итогам 2023 года, составив 7,7 миллиардов долларов. Об этом стало известно из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии.

«Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился. Было отправлено 7,7 миллиардов долларов, что меньше показателя 2022 года на 12%», — передает данные центробанков РБК. Отмечается, что снижение было отмечено с начала второго квартала.

Специалисты объясняют это уменьшением числа россиян, переводящих деньги в соседние страны, в связи с возвращением домой, поиском доходов за рубежом, а также ограничениями, связанными с санкциями. Следует отметить, что данные не учитывают переводы в Армению и Киргизию в декабре 2023 года, так как статистика в этих странах еще не опубликована, заключили в РБК.

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Объем переводов из России в соседние страны упал на 12% по итогам 2023 года, составив 7,7 миллиардов долларов. Об этом стало известно из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. «Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился. Было отправлено 7,7 миллиардов долларов, что меньше показателя 2022 года на 12%», — передает данные центробанков РБК. Отмечается, что снижение было отмечено с начала второго квартала. Специалисты объясняют это уменьшением числа россиян, переводящих деньги в соседние страны, в связи с возвращением домой, поиском доходов за рубежом, а также ограничениями, связанными с санкциями. Следует отметить, что данные не учитывают переводы в Армению и Киргизию в декабре 2023 года, так как статистика в этих странах еще не опубликована, заключили в РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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