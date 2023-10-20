20 октября 2023

МВД получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД сможет ловить мошенников за переводы без согласия клиента банка быстрее Фото:

Законодательные нормы, позволяющие МВД получать доступ к базе данных Банка России о попытках переводов денег клиентов без их согласия вступает в силу с 21 октября. Об этом говорится в новом законе.

«Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — передает комментарии Банка России ТАСС.

Также законом предусмотрено, что в ФинЦЕНТР будут поступать сведения напрямую от МВД России о подозрительных и противоправных действиях. Это даст возможность банкам останавливать мошеннические переводы.

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Законодательные нормы, позволяющие МВД получать доступ к базе данных Банка России о попытках переводов денег клиентов без их согласия вступает в силу с 21 октября. Об этом говорится в новом законе. «Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — передает комментарии Банка России ТАСС. Также законом предусмотрено, что в ФинЦЕНТР будут поступать сведения напрямую от МВД России о подозрительных и противоправных действиях. Это даст возможность банкам останавливать мошеннические переводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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