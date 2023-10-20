МВД получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов

Законодательные нормы, позволяющие МВД получать доступ к базе данных Банка России о попытках переводов денег клиентов без их согласия вступает в силу с 21 октября. Об этом говорится в новом законе.
«Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — передает комментарии Банка России
Также законом предусмотрено, что в ФинЦЕНТР будут поступать сведения напрямую от МВД России о подозрительных и противоправных действиях. Это даст возможность банкам останавливать мошеннические переводы.
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