МВД получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов

21 октября 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

МВД сможет ловить мошенников за переводы без согласия клиента банка быстрее Фото: Игорь Пантин © URA.RU Законодательные нормы, позволяющие МВД получать доступ к базе данных Банка России о попытках переводов денег клиентов без их согласия вступает в силу с 21 октября. Об этом говорится в новом законе. «Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — передает комментарии Банка России ТАСС . Также законом предусмотрено, что в ФинЦЕНТР будут поступать сведения напрямую от МВД России о подозрительных и противоправных действиях. Это даст возможность банкам останавливать мошеннические переводы.

Законодательные нормы, позволяющие МВД получать доступ к базе данных Банка России о попытках переводов денег клиентов без их согласия вступает в силу с 21 октября. Об этом говорится в новом законе. «Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — передает комментарии Банка России ТАСС. Также законом предусмотрено, что в ФинЦЕНТР будут поступать сведения напрямую от МВД России о подозрительных и противоправных действиях. Это даст возможность банкам останавливать мошеннические переводы.