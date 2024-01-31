Полпред Якушев рассказал о тысячах договоров на соцгазификацию в УрФО

31 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поучаствовал в заседании штаба под руководством Александра Новака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по итогам федерального штаба по газификации, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак, рассказа, что в УрФО за последние три года заключили 142 тысячи договоров. Информация опубликована на официальном сайте полпредства. «С 2021 года по 30 января 2024 года заключено 142 тысячи договоров на догазификацию домовладений. Газ подведен к 95,6 тысячи участков, находящихся в собственности граждан. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысячи домов. Более чем для 170 тысяч домовладений создана техническая возможность для подключения к газу», — отметил Якушев, который по поручению президента Владимира Путина держит тему на особом контроле. По его словам, программа социальной газификации становится все более востребованной у уральцев. В частности, Челябинская область стала лидером по числу подключений участников СВО к газопроводу.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по итогам федерального штаба по газификации, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак, рассказа, что в УрФО за последние три года заключили 142 тысячи договоров. Информация опубликована на официальном сайте полпредства. «С 2021 года по 30 января 2024 года заключено 142 тысячи договоров на догазификацию домовладений. Газ подведен к 95,6 тысячи участков, находящихся в собственности граждан. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысячи домов. Более чем для 170 тысяч домовладений создана техническая возможность для подключения к газу», — отметил Якушев, который по поручению президента Владимира Путина держит тему на особом контроле. По его словам, программа социальной газификации становится все более востребованной у уральцев. В частности, Челябинская область стала лидером по числу подключений участников СВО к газопроводу.