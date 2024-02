Скончался басист группы Bob Marley and the Wailers

Астон Барретт сам собрал свою первую бас-гитару (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Астон «Семьянин» Барретт, басист группы Bob Marley and the Wailers, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила министр культуры Ямайки Оливия Грейндж. «Я выражаю свое глубокое сожаление в связи с кончиной Астона Фрэнсиса Барретта, в народе известного как „Семьянин“ или „Фамс“. Сегодня рано утром он скончался в больнице во Флориде», — написала Грейндж в соцсети X (бывший Twitter). Баррет родился в 1946 году в Кингстоне, там он помогал закладывать основы регги и даба. В детстве он подпевал соул-музыке на радио, прежде чем перейти на бас. Первую свою бас-гитару «Семьянин» создал с нуля, используя фанеру, карниз для штор и старую пепельницу. Вместе со своим братом Карлтоном Барретт играл с такими группами, как Bob Marley and the Wailers, Hippy Boys и The Upsetters Ли «Скретча» Перри. Также он был наставником многих ямайских музыкантов, включая Слая Данбара и Робби Шекспира из дуэта продюсеров регги Sly and Robbie.

