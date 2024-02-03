03 февраля 2024

Скончался басист группы Bob Marley and the Wailers

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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Астон Барретт сам собрал свою первую бас-гитару (архивное фото) Фото:

Астон «Семьянин» Барретт, басист группы Bob Marley and the Wailers, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила министр культуры Ямайки Оливия Грейндж.

«Я выражаю свое глубокое сожаление в связи с кончиной Астона Фрэнсиса Барретта, в народе известного как „Семьянин“ или „Фамс“. Сегодня рано утром он скончался в больнице во Флориде», — написала Грейндж в соцсети X (бывший Twitter).

Баррет родился в 1946 году в Кингстоне, там он помогал закладывать основы регги и даба. В детстве он подпевал соул-музыке на радио, прежде чем перейти на бас. Первую свою бас-гитару «Семьянин» создал с нуля, используя фанеру, карниз для штор и старую пепельницу. Вместе со своим братом Карлтоном Барретт играл с такими группами, как Bob Marley and the Wailers, Hippy Boys и The Upsetters Ли «Скретча» Перри. Также он был наставником многих ямайских музыкантов, включая Слая Данбара и Робби Шекспира из дуэта продюсеров регги Sly and Robbie.

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Астон «Семьянин» Барретт, басист группы Bob Marley and the Wailers, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила министр культуры Ямайки Оливия Грейндж. «Я выражаю свое глубокое сожаление в связи с кончиной Астона Фрэнсиса Барретта, в народе известного как „Семьянин“ или „Фамс“. Сегодня рано утром он скончался в больнице во Флориде», — написала Грейндж в соцсети X (бывший Twitter). Баррет родился в 1946 году в Кингстоне, там он помогал закладывать основы регги и даба. В детстве он подпевал соул-музыке на радио, прежде чем перейти на бас. Первую свою бас-гитару «Семьянин» создал с нуля, используя фанеру, карниз для штор и старую пепельницу. Вместе со своим братом Карлтоном Барретт играл с такими группами, как Bob Marley and the Wailers, Hippy Boys и The Upsetters Ли «Скретча» Перри. Также он был наставником многих ямайских музыкантов, включая Слая Данбара и Робби Шекспира из дуэта продюсеров регги Sly and Robbie.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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