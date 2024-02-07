В Росстате заявили о снижении цен на яйца

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Яйца. Екатеринбург, яйца, магазин, витрина, десяток, кассета яиц, покупатель с корзинкой
В Росстате сообщили,что цены на яйца продолжают падать Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Цены на куриное яйцо в РФ продолжает уменьшаться. С 30 января по 5 февраля стоимость на него в среднем упала на 0,7%. Об этом говорится в отчете Росстата.

«Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%)», — говорится в документе. Также уменьшилась стоимость на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, твердые сыры.

Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.

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Цены на куриное яйцо в РФ продолжает уменьшаться. С 30 января по 5 февраля стоимость на него в среднем упала на 0,7%. Об этом говорится в отчете Росстата. «Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%)», — говорится в документе. Также уменьшилась стоимость на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, твердые сыры. Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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