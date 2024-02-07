В Росстате заявили о снижении цен на яйца

07 февраля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

В Росстате сообщили,что цены на яйца продолжают падать Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Цены на куриное яйцо в РФ продолжает уменьшаться. С 30 января по 5 февраля стоимость на него в среднем упала на 0,7%. Об этом говорится в отчете Росстата. «Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%)», — говорится в документе. Также уменьшилась стоимость на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, твердые сыры. Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.

Цены на куриное яйцо в РФ продолжает уменьшаться. С 30 января по 5 февраля стоимость на него в среднем упала на 0,7%. Об этом говорится в отчете Росстата. «Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%)», — говорится в документе. Также уменьшилась стоимость на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, твердые сыры. Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.