Алиев официально победил на выборах в Азербайджане

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев победил на президентских выборах в стране с 92,12% голосами Фото:

Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Он одержал победу с 92,12% голосами от избирателей. Такие заключительные итоги публикует Центральная избирательная комиссия.

«Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов», — передает РИА Новости. Агентство публикует данные ЦИК.

Президент России Владимир Путин еще 8 февраля поздравил Алиева с победой. Он специально позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить с переизбранием.

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Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Он одержал победу с 92,12% голосами от избирателей. Такие заключительные итоги публикует Центральная избирательная комиссия. «Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов», — передает РИА Новости. Агентство публикует данные ЦИК. Президент России Владимир Путин еще 8 февраля поздравил Алиева с победой. Он специально позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить с переизбранием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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