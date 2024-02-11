Политика Выборы Алиев официально победил на выборах в Азербайджане 11 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 + Ильхам Алиев победил на президентских выборах в стране с 92,12% голосами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Он одержал победу с 92,12% голосами от избирателей. Такие заключительные итоги публикует Центральная избирательная комиссия. «Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов», — передает РИА Новости. Агентство публикует данные ЦИК. Президент России Владимир Путин еще 8 февраля поздравил Алиева с победой. Он специально позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить с переизбранием. Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Он одержал победу с 92,12% голосами от избирателей. Такие заключительные итоги публикует Центральная избирательная комиссия. «Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов», — передает РИА Новости. Агентство публикует данные ЦИК. Президент России Владимир Путин еще 8 февраля поздравил Алиева с победой. Он специально позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить с переизбранием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям