Алиев официально победил на выборах в Азербайджане

Ильхам Алиев победил на президентских выборах в стране с 92,12% голосами
Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане. Он одержал победу с 92,12% голосами от избирателей. Такие заключительные итоги публикует Центральная избирательная комиссия.
«Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов», — передает РИА Новости. Агентство публикует данные ЦИК.
Президент России Владимир Путин еще 8 февраля поздравил Алиева с победой. Он специально позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить с переизбранием.
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