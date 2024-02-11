Футболисты клуба «Крылья Советов» разгромили машину участника СВО

11 февраля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Подростки в итоге принесли извинения участнику СВО за разбитый автомобиль Фото: Илья Московец © URA.RU Юные футболисты из самарского клуба «Крылья Советов» разгромили автомобиль, чей владелец оказался участником спецоперации на Украине. Свои действия они снимали на камеру. Кадры были опубликованы в местных соцсетях. Журналист Иван Карпов в своем telegram-канале подтвердил информацию. «Воспитанники ФК „Крылья Советов“ извинились за разгром машины участника спецоперации. Клуб компенсирует военному ущерб», — уточнил журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Ранее были опубликованы кадры в соцсетях. На видео видно, как подростки пинали автомобиль, заваленный снегом. Один из правонарушителей выбил стекла на авто. В итоге родителей воспитанников академии вызвали в полицию для дачи показаний. Сами подростки также принесли свои извинения за инцидент, сняв соответствующее видео. В январе сообщалось, что банда подростков одного из регионов избила участника СВО. Причиной для избиения послужило замечание со стороны пострадавшего к банде несовершеннолетних нарушителей.

Юные футболисты из самарского клуба «Крылья Советов» разгромили автомобиль, чей владелец оказался участником спецоперации на Украине. Свои действия они снимали на камеру. Кадры были опубликованы в местных соцсетях. Журналист Иван Карпов в своем telegram-канале подтвердил информацию. «Воспитанники ФК „Крылья Советов“ извинились за разгром машины участника спецоперации. Клуб компенсирует военному ущерб», — уточнил журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Ранее были опубликованы кадры в соцсетях. На видео видно, как подростки пинали автомобиль, заваленный снегом. Один из правонарушителей выбил стекла на авто. В итоге родителей воспитанников академии вызвали в полицию для дачи показаний. Сами подростки также принесли свои извинения за инцидент, сняв соответствующее видео. В январе сообщалось, что банда подростков одного из регионов избила участника СВО. Причиной для избиения послужило замечание со стороны пострадавшего к банде несовершеннолетних нарушителей.