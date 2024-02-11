Футболисты клуба «Крылья Советов» разгромили машину участника СВО

Юные футболисты из самарского клуба «Крылья Советов» разгромили автомобиль, чей владелец оказался участником спецоперации на Украине. Свои действия они снимали на камеру. Кадры были опубликованы в местных соцсетях. Журналист Иван Карпов в своем telegram-канале подтвердил информацию.
«Воспитанники ФК „Крылья Советов“ извинились за разгром машины участника спецоперации. Клуб компенсирует военному ущерб», — уточнил журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Ранее были опубликованы кадры в соцсетях. На видео видно, как подростки пинали автомобиль, заваленный снегом. Один из правонарушителей выбил стекла на авто.
В итоге родителей воспитанников академии вызвали в полицию для дачи показаний. Сами подростки также принесли свои извинения за инцидент, сняв соответствующее видео.
В январе сообщалось, что банда подростков одного из регионов избила участника СВО. Причиной для избиения послужило замечание со стороны пострадавшего к банде несовершеннолетних нарушителей.
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