МЧС: пожар во дворе здания «Известия холл» локализован

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Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В экстренных службах подтвердили, что пожар локализован Фото:

Пожар во дворе здания «Известия-Холл», который находится на Пушкинской площади в Москве, локализован. Об этом сообщают экстренные службы.

«Пожар во дворе здания „Известия холл“ в центре Москвы локализован», — передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. О пожаре изначально сообщалось еще в пять утра (по Мск).

Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Отмечается, что огонь также перекидывался на соседние здания. URA.RU приводило полную информацию с инцидента.

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Пожар во дворе здания «Известия-Холл», который находится на Пушкинской площади в Москве, локализован. Об этом сообщают экстренные службы. «Пожар во дворе здания „Известия холл“ в центре Москвы локализован», — передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. О пожаре изначально сообщалось еще в пять утра (по Мск). Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Отмечается, что огонь также перекидывался на соседние здания. URA.RU приводило полную информацию с инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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