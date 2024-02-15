МЧС: пожар во дворе здания «Известия холл» локализован

В экстренных службах подтвердили, что пожар локализован
Пожар во дворе здания «Известия-Холл», который находится на Пушкинской площади в Москве, локализован. Об этом сообщают экстренные службы.
«Пожар во дворе здания „Известия холл“ в центре Москвы локализован», — передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. О пожаре изначально сообщалось еще в пять утра (по Мск).
Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Отмечается, что огонь также перекидывался на соседние здания. URA.RU приводило полную информацию с инцидента.
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