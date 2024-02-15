Происшествия Пожары МЧС: пожар во дворе здания «Известия холл» локализован 15 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 + В экстренных службах подтвердили, что пожар локализован Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожар во дворе здания «Известия-Холл», который находится на Пушкинской площади в Москве, локализован. Об этом сообщают экстренные службы. «Пожар во дворе здания „Известия холл“ в центре Москвы локализован», — передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. О пожаре изначально сообщалось еще в пять утра (по Мск). Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Отмечается, что огонь также перекидывался на соседние здания. URA.RU приводило полную информацию с инцидента. Пожар во дворе здания «Известия-Холл», который находится на Пушкинской площади в Москве, локализован. Об этом сообщают экстренные службы. «Пожар во дворе здания „Известия холл“ в центре Москвы локализован», — передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. О пожаре изначально сообщалось еще в пять утра (по Мск). Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Отмечается, что огонь также перекидывался на соседние здания. URA.RU приводило полную информацию с инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям