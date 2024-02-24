Shot: наркотики обнаружили в сортировочном центре Ozon в Петербурге

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полицейские проверили склад Ozon в Петербурге Фото:

Полицейские нашли наркотические средства на складе Ozon в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Накануне днем силовики нагрянули с проверкой в складской комплекс Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обысков были изъяты две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков, внутри — вещество бежевого цвета», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в пакетах находился амфетамин, общий вес которого составляет почти 209 граммов. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежало вещество, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Полицейские нашли наркотические средства на складе Ozon в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне днем силовики нагрянули с проверкой в складской комплекс Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обысков были изъяты две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков, внутри — вещество бежевого цвета», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что в пакетах находился амфетамин, общий вес которого составляет почти 209 граммов. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежало вещество, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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