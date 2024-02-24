Shot: наркотики обнаружили в сортировочном центре Ozon в Петербурге

24 февраля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Полицейские проверили склад Ozon в Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские нашли наркотические средства на складе Ozon в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне днем силовики нагрянули с проверкой в складской комплекс Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обысков были изъяты две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков, внутри — вещество бежевого цвета», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что в пакетах находился амфетамин, общий вес которого составляет почти 209 граммов. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежало вещество, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские нашли наркотические средства на складе Ozon в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне днем силовики нагрянули с проверкой в складской комплекс Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обысков были изъяты две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков, внутри — вещество бежевого цвета», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что в пакетах находился амфетамин, общий вес которого составляет почти 209 граммов. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежало вещество, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.