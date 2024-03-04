Росстат: длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет

Росстат: длительность рабочего дня в РФдостигла максимума за 19 лет

В 2023 году продолжительность рабочего дня достигла 7,17 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году достигла 7,17 часа, установив новый рекорд с момента начала ведения соответствующей статистики в 2005 году. Об этом сообщает Росстат.

«Это рекордный показатель за весь период ведения статистики», — передает данные Росстата РБК. Уточняется, что произошло увеличение средней продолжительности рабочего дня на четыре минуты по сравнению с предыдущим годом.

За год средняя продолжительность рабочего времени на одного работника выросла на 17,3 часа и составила 1,77 тыс. часов. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год — 1,76 тыс. часов, пишет РБК.

Ранее Росстата сообщал росте доходного неравенства в России, что также вызывает обсуждения и анализ со стороны экспертов и СМИ. В ведомстве заявили, что за 2023 год начисленная зарплата в России выросла на 7,8%. Среднемесячная номинальная зарплата по итогам прошлого года в стране выросла на 14,1% относительно 2022-го и составила 73 тысячи 709 рублей.