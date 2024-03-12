ФАС завела дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

12 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Авиакомпанию S7 признали виновной в неисполнении предупреждения ФАС Фото: Илья Московец © URA.RU Начато расследование в отношении авиакомпании S7 из-за возможных нарушений в ценах на билеты. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь»», — говорится в сообщении на официальном сайте службы. Там добавили, что, по решению Арбитражного суда Москвы, перевозчик был признан виновным в неисполнении предупреждения ведомства и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа. ФАС 23 января установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Эти различия в цене не связаны ни с услугами на борту, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе.

Начато расследование в отношении авиакомпании S7 из-за возможных нарушений в ценах на билеты. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь»», — говорится в сообщении на официальном сайте службы. Там добавили, что, по решению Арбитражного суда Москвы, перевозчик был признан виновным в неисполнении предупреждения ведомства и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа. ФАС 23 января установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Эти различия в цене не связаны ни с услугами на борту, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе.