ФАС завела дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, магнитогорск, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Авиакомпанию S7 признали виновной в неисполнении предупреждения ФАС Фото:

Начато расследование в отношении авиакомпании S7 из-за возможных нарушений в ценах на билеты. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь»», — говорится в сообщении на официальном сайте службы. Там добавили, что, по решению Арбитражного суда Москвы, перевозчик был признан виновным в неисполнении предупреждения ведомства и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа.

ФАС 23 января установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Эти различия в цене не связаны ни с услугами на борту, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе.

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Начато расследование в отношении авиакомпании S7 из-за возможных нарушений в ценах на билеты. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь»», — говорится в сообщении на официальном сайте службы. Там добавили, что, по решению Арбитражного суда Москвы, перевозчик был признан виновным в неисполнении предупреждения ведомства и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа. ФАС 23 января установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Эти различия в цене не связаны ни с услугами на борту, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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